Giresun Üniversitesi’ne 500’ü ilk defa öğrenci alacak bölümler olmak üzere toplamda 8 bin 5 kontenjan verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Çoşkun yaptığı açıklamada “Üniversitemiz kurulduğu günden beri hızla gelişmektedir. Üniversitemiz, bugün 13 fakülte, 3 enstitü, 6 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. YÖK’e yapılan başvurumuz sonucunda 2018-2018 akademik yılında üniversitemize 500’ü yeni bölümler olmak üzere toplamda 8 bin 5 kontenjan verilmiştir" dedi.

Lisans program sayısı arttı

Giresun Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans programlarının arttığını da açıklayan Rektör Coşkun “YÖK’e yapılan başvurumuz sonucunda 2018-2018 akademik yılında üniversitemize ilk defa öğrenci alacak bölümlerimiz de belirlenmiştir. Buna göre; Bulancak Kadir Karabaş UBYO’ya Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Sağlık Bilimleri UBYO’ya Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, Diyaliz, Perfüzyon Teknikleri, Spor Bilimleri’ne Antrenörlük Eğitimi ve Mühendislik Fakültesi’ne Makine Mühendisliği olmak üzere 8 bölüm ilk defa öğrenci alacaktır” diye konuştu.

Giresun Üniversitesi’nin her geçen yıl bölgenin geleceğine değer katarak büyüdüğünü ifade eden Rektör Coşkun “İç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız görüş alışverişleri neticesinde stratejik planımızı hazırlardık. Bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı bölgesel kalkınmayı odağa alan bir anlayışla sürdürüyoruz. Ayrıca eğitim-öğretim stratejilerimizde de bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bölgesel kalkınmaya katkı sunuyoruz”

Bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek yeni programlar açıldığını kaydeden Rektör Coşkun “Önümüzdeki akademik yıl ilk defa öğrenci alacak bölümlerimiz de yeni programlarımız da bölgemizin ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılmıştır. Bu bölümlerimizden biri Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak tünellerin yolların yapılmaya başlaması, yine bölgemizdeki demiryolu projeleriyle liman gümrük sahalarımızın önem kazanacak olmasına yönelik açtığımız Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olmuştur. Güçlü akademik kadromuzla geleceğin seçkin insanlarını yetişme hedefinde durmadan çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.