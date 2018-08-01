Giresun Üniversitesinin yayın başarısı

Giresun Üniversitesinin 2014 yılında 92 olan indeksli yayını 2015’de 147, 2016’da 233, 2017 yılında ise 287’ye yükseldi. Giresun Üniversitesi, bu yayın sayılarıyla birlikte 2014 yılında 92’nci sıradayken 2017 yılında ise kendisiyle kurulan ve bölgedeki birçok üniversiteyi geride bırakarak 29’uncu sıraya yükseldi. Giresun Üniversitesi son dört yılda 63 basamak yükselerek 29’uncu sıraya gelirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi 38, Ordu Üniversitesi 44, Gümüşhane Üniversitesi 87 ve Ondokuzmayıs Üniversitesi ise 41’inci sırada yer aldı. Giresun Üniversitesinin ise kendi bölgesinde en üst sıralarda yer alma başarısını gösterdiği ifade edildi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise, üniversitenin yayın başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, bütün öğretim görevlilerine teşekkür etti. Rektör Porf. Dr. Coşkun, "Bir üniversitenin başarısı sadece bina ve öğrenci sayılarıyla değil, öğretim elemanlarının yayın başarısıyla ve araştırmalarıyla da değerlendirilmemektedir. Giresun Üniversitesi bu anlamda son yıllarda giderek artan bir grafiğe sahiptir. Bu da üniversitemizin uluslararası alanda imajını yükseltmekte ve öğrencilerin tercihinde önemli bir yer tutmaktadır" ifadelerini kullandı.