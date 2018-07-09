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09 Temmuz 2018 15:28

Giresun Valiliği’nden şehit açıklaması

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin ilk ateş esnasında yaralandığı bildirildi.

Giresun Valiliği’nden şehit açıklaması

09 Temmuz 2018 15:28


Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına anında karşılık verildiği belirtilerek, “09 Temmuz 2018 günü saat 05.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığı harekât kontrolünde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığımıza bağlı Timlerimizce düzenlenen operasyon sırasında, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Operasyon sırasında J. Uzm.Çvş. Ali Cevizci, açılan ilk ateş esnasında yaralanmış ve Güce Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapılmasına müteakip Tirebolu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman J.Uzm.Çvş. Ali Cevizci saat: 10.10’ da şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon etkin bir biçimde devam etmekte olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şehidimize Allat’tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.




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