Giresun Valiliği’ne Harun Sarıfakıoğlulları atandı

Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre, Giresun Valisi Hasan Karahan Denizli Valiliği(ne, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kaymakamı Harun Sarıfakıoğlulları ise Giresun Valiliği’ne atandı.

17 Ağustos 2013 tarihinden bu yana Giresun Valiliği görevini yürüten Karahan’ın yerine atanan Sarıfakıoğlulları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Dernek Denetçisi olarak başladığı görevine Kaymakam olarak devam etti. 3 Eylül 2014 yılında yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle Nizip ilçesine atandığı Nizip Kaymakamlığı’ndan bugün yayınlanan kararname ile Giresun Valisi olarak atandı.

Yazdığı kitap ve şiir severliği ile bilinen Sarıfakıoğlulları’nın ise özgeçmişi şöyle

“ 1970 yılında Kilis’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis’te tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirip, aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğünde Dernek Denetçisi olarak meslek yaşamına adım attı. 1994 yılı Mayıs ayında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Adaylık süresi içerisinde Eskişehir’in İnönü ilçesinde 10 ay süreyle Kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Oxford kentinde 8 ay dil eğitimi amacıyla bulundu. 1997 yılında 83.dönem Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek, İzmir ili Beydağ İlçesi Kaymakamı olarak atandı.1999-2001 yılları arasında Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Kaymakamı, 2001-2005 yılları arasında Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında Ordu ili Çaybaşı Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra 15.10.2005 tarihinde başladığı Osmaniye İli Bahçe İlçesi Kaymakamlığından 08.08.2010 tarihinde Amasya İli Suluova Kaymakamlığına atanmıştır. 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Bakanlık Hukuk Müşavirliğine atanan Sarıfakıoğulları 3 Eylül 2014 yılında yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle Nizip ilçesine atanmıştı. Sarıfakıoğulları, Dr. Serpil Sarıfakıoğulları ile evli olup iki çocuk babası. “