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01 Temmuz 2017 12:06

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları görevine başladı

Gaziantep’in Nizip ilçesi Kaymakamı iken son valiler kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun’a gelerek görevine başladı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları görevine başladı

01 Temmuz 2017 12:06


Giresun Valiliği, protokol kapısı girişinde resmi törenle karşılanan Vali Sarıfakıoğlulları, il protokolü ile selamlaştı.


‘Bismillah’ diyerek makamına oturan Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ Allah hayırlı, uğurlu etsin. Hem Giresunumuza, hem de bizlere ve ülkemize. Allah utandırmasın. Bismillah diyerekten ilk gün görevimize, makamımıza oturduk. İnşallah hep beraber Giresun’umuza hizmet edeceğiz” dedi.



“Sığ bir yönetici, idareci görmeyeceksiniz”


Karşılama törenine katılanlara teşekkür ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, “Sözlerime vatan için, vatan toprağı için şehit olan canını toprağa veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum Yüce Rabbimden. Onlara minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Hizmet anlayışımızda bundan önce olduğu gibi kapımız sürekli açık olacak. Odasına, makamına kapanan, vatandaşla ilişkileri sığ bir yönetici, idareci görmeyeceksiniz inşallah. Hep sizlerle beraber olacağız. Bütün Giresunlularla beraber olacağız. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden mesai arkadaşlarımızla berber inşallah hizmet üretmeye çalışacağız. Katılımcılık, istişare çok önemli. İstişareyi hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Şeffaflığı hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Şeffaf olacağız. Ben ekip arkadaşlarımdan da çok şey bekliyorum haklı olarak. Giresun için çok şey bekliyorum” ifadelerini kullandı.


Hep beraber Giresun için el birliği verip çalışacaklarını ifade eden Sarıfakıoğulları, “ İnşallah hep beraber devam eden projelerin hem tamamlanması noktasında ve hayallerimiz yeni projelerimizin de hayata geçmesi noktasında el birliği ile çalışıp Giresun için önemli işler üreteceğiz inşallah. Bizler fakir fukarayla, garip gurabayla, öksüzle, yetimle, yaşlılarımızla hep beraber olacağız. Kabul ederlerse ben onların sofralarında olacağım. Kabul ederlerse onların kapılarını çalıp misafir olacağız onlara. Yine kabul ederler biz kendi evimizde misafir edeceğiz inşallah. İnsan olarak öncelikli vazifelerimizden biri bu olduğunu düşünüyorum. Sadece fiziki olarak değil aynı zaman bir gönül birliği oluşturmayı düşünüyorum” dedi.




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