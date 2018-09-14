Giresun yaylalarında çöp temizliği

Yayla sezonunu sonuna gelinirken, Giresun İl Özel İdaresi tarafından ise vatandaşların yoğun olarak piknik yaptığı alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada “İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen, Kümbet Aymaç ve mesire alanları ile ilgili, İŞKUR tarafından gönderilen personeller ile beraber mesire alanları çöp temizleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalılar. Piknik sonrasında çöplerini toplamamaları biradaki geldiklerinde daha temiz bir çevre bulmaları açısından önemlidir” denildi.

Ayrıca yayla ve mesire alanlarında temizlik elemanlarının 5 tona yakın çöp topladıkları ifade edildi.