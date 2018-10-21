Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: “Fındıkta çözüm istiyoruz”

Fındıkta yaşanan sorunların siyasilerin birbirlerini suçlamaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu araştırma veya soru önergeleriyle çözülemeyeceğinin altını çizen GZO Başkanı Nurittin Karan, siyasiler fındık üzerinden popülist politikalar yürütürken tekelci firmanın atı alıp Üsküdar'ı geçeceğini belirtti. Karan, “İktidarı, muhalefeti sayın siyasiler bırakın artık fındık ve fındık üreticisi için çok çalışıyoruz pozlarını. Lafla peynir gemisi yürümüyor, icraatınızı görelim. Sorunları bize veya başka üretici temsilcilerine sorma tenezzülünde bulunmuyorsunuz ama biz yine üreticilerimiz adına size aktaralım. Fındık üretimden pazarlamaya kadar sorun yumağı. Üretimden başlayacak olursak üretici ve bahçeler yaşlandı. Yaşlılığa bağlı olarak üretim her geçen yıl düşüyor. Bahçeler miras yoluyla parçalandığı ve ekonomik bir getiri sağlamadığı için üretici bahçesine girmiyor ve bahçeler ormana dönüşüyor. Üstüne üstlük son yıllarda fındığa musallat olan külleme hastalığı verim ve kalitenin düşmesine neden oluyor. Üretimde yaşanan tüm bu sorunlara rağmen üretici yine de üretiyor ve ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışıyor. Peki, üretimde yaşanan bu sorunlar karşısında siyasiler ne yapıyor? Sadece bir birini suçluyor. Sonuç, üretim düşüyor, elde var sıfır" dedi.

“Fındıkta pazarlama ve fiyat istikrarsızlığı sorunu var”

Karan, "Fiyat ve pazarlama sorunlarına gelecek olursak aslında sektörde yaşanan fiyat istikrarsızlığını ve kapitülasyonu sağır sultan dahi duydu ama ne hikmetse siyasilerimiz bu konuyla da ilgili birbirini suçlamaktan öte ileri gidemiyor. Fındık fiyatının bu sezon 3 dolar değerinde veya 15 liranın altında olmaması gerektiğini söyleyen siyasiler Kasım ayına geldik fındık fiyatı halen 12.50, 13 lirada çakılıp kaldı. Bu fındık fiyatı ne zaman 15 lirayı görecek? Üreticinin elinde ürün kalmayınca mı yükselecek? Eylül ayından beri açıklama yapmaktan ileri fındık fiyatının artması için ne yaptınız? Biz son 3-4 yıldır fındıkta tekel oluşuyor, tekelci zihniyet kapitülasyon uyguluyor diye diye sonunda siz de tekelci zihniyeti kabul ettiniz ama önüne geçmek için bir çaba ve çalışmanızı göremedik. Görsek rekoltenin düşük olduğu ve döviz kurunun tavan yaptığı bir sezonda dolar bazında geçen sezon 3 dolar olan fındık fiyatı 2 dolara düşmezdi. Çok acıdır ki Türk fındığını tekelci firma dizayn ediyor ve yönetiyor, siyasiler de izliyor. Fiyat istikrarsızlığı ve tekelci firma ilgili de sonuçta sıfır. Tekrarlayacak olursak siyasilerden birbirlerini suçlamaktan vazgeçip yapıcı çözüm üretmelerini bekliyoruz. Başka Türk fındık üreticisi ve fındık yok” diye konuştu.