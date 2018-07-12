Üretici TMO’nun 13 liranın üzerinde bir fiyattan alım yapmasını beklerken, ihracatçı kanadı tarafından dillendirilen 12 lira fiyatı büyük tepkiye neden oldu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, tekelcilere "artık üreticinin hakkını gasp etmekten vazgeçin" çağrısı yaptı. Karan, yeni fındık sezonu öncesi piyasayı speküle amaçlı yapılan değerlendirme ve açıklamalara tepki gösterdi. Karan, yapılan değerlendirmelerin kesinlikle üreticinin lehine olmadığını ifade etti. Dalın ucundaki fındığa şimdiden fiyat biçenlerin tekelcilerin kovasına su taşımaya çalıştığını kaydeden Karan, fındık fiyatının düşük gösterilmesinin akla, mantığa sığmadığını belirtti. Karan, “Fındık hasadı yaklaştıkça alavere-dalavereciler gün yüzüne çıkmaya başladı. Yok rekolte şu kadar, yok bu kadar. Fiyat şu kadar olacakmış. Beyler siz bunları geçin, üreticinin hakkını gasp etmekten vazgeçin. Çok fındık sattık diye övündüğünüz ihracat tablolarına bakın. Bir analiz yapın. 2015-2016 sezonunda dolar bazında kayıp 791, 2016-2017 sezonunda ise kayıp 481 milyon dolar. Şimdi tutmuş 11 lira bandında alivre yapmaya çalışıyorsunuz. Siz hiç akıllanmazsınız. Bata bata 15-20 ihracatçı kaldınız ama akıllanmadınız. Birde çıkıp tekelcileri savunuyorsunuz. Şu kadar fındık alıyor, almazsa ne olacak diyebiliyorsunuz. Peki, üretici üretmekten vazgeçerse ne olacak. Azdan az, çoktan çok gider bunu da unutmayın” dedi.