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02 Haziran 2018 12:24

Giresun Ziraat Odasından gübreleme uyarısı

Fındıkta bahar dönemi ilk azotlu gübre uygulama zamanı başladı.

Giresun Ziraat Odasından gübreleme uyarısı

02 Haziran 2018 12:24

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, gübreleme yapacak çiftçilere geç kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Mevsim itibariyle bu yıl fındık sürgünlerinin erken uyandığını ve dönemin biraz erken geldiğini belirten karan, “Bölgemiz çiftçilerinin yaptığı yanlış bir uygulama var. O da iki seferde verilmesi gereken azotlu gübrenin tek seferde verilmesidir. İlk gübreleme sürgünlerin uyanmaya başladığı ay olan Şubat ayı sonu ile Mart ayı başında yapılır. İkincisi ise sürgünlerin büyümesinin durduğu Mayıs ayı sonu Haziran ayı başlarındadır” dedi.


Çiftçilerin bu iki gübre zamanını tek sefere düşürmemeleri gerektiğini kaydeden Karan, böyle bir hata sonucu üründe verim etkisinin istenen seviyede olmadığını ifade etti.


Gübrelemenin önemine ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler veren Karan, “İlk gübreleme ile uzun sürgün sayıları artar ve karanfil büyümesi daha iyi olur. İkinci gübreleme ile de meyveler büyür ve gelişir, yaprak koltuklarında bulunan tomurcuklar daha çok dişi çiçeklere dönüşür bu da gelecek yılın verimine etki eder. Azotlu gübrelerin verilme yerleri ocak dipleri değil dalların izdüşümünün 30-40 santimetre gerisidir. Yani bu alan ocak diplerinin uzağıdır. Verilen gübreyi 3-5 santimetre toprağa karıştırmak gübreden beklenen verimi üst seviyelere çıkaracaktır. Meyilli arazilerde, sadece ocağın üst kısmına yarım ay şeklinde gübre verilmemeli, alt kısımlarda muhakkak gübrelenmelidir” diye konuştu.




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