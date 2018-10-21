Doğal güzellikleriyle doğa turizmcilerinin ilgisini çeken Giresun'a karavan ve çadır kamp alanları oluşturulacak.

İl Turizm Yönetim ve İcra Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planının 2019 yılı faaliyetleri içerisinde yer alan karavan yerleri ve çadır kamp alanları oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması kararı alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 12.Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ve bu işe uygun alanlar olarak tespit edilen Bektaş Yaylası Seyir Tepesi veya Kümbet Yaylası çıkışındaki alanda karavan yeri ve çadır kamp alanı oluşturulması için çalışma başlatılacak.

İl Turizm Yönetim ve İcra Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “Türkiye, doğal güzellikleri, güneşi, iklimi, sımsıcak insanlar ile kamp-karavan turizmi için bir cennettir. Bu turizm ürünü yönünden Giresun ilimiz de halkımızın ve yabancı ülkelerden gelen kampçıların aradıkları her türlü özelliğe sahip ve onları misafir etmek açsından, diğer ülkelerden daha ilgi çekici doğal ve coğrafi güzelliğe sahip bulunmaktadır. Giresun ilimiz bu anlamda eşsiz güzelliklere sahip olduğundan, İlimize gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik yayla merkezlerinde rahat ve altyapısı tamamlanmış karavan yeri ve çadır kamp alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Giresun'un turizm alanında bölgemizde ve ülkemizde hak ettiği payı alması ve bu amaçla gerekli tanıtım ve altyapı hizmetlerinin geciktirilmeden tamamlanması için ilgili tüm kurum ve paydaşları harekete geçirmek için çalışmalar başlatılacaktır" denildi.