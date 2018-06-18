Giresun’a Kültür Han müjdesi

Yapım aşamasına gelinen Kültür Han Projesiyle ilgili bilgi veren Milletvekili Öztürk “Giresun’a sadece yollar, tüneller, yapmıyoruz, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların arttırılmasında da çalışmalar yürütüyoruz. İl merkezlerimizde büyük, fonksiyonel bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Uzun zamandır yaptığımız çalışmaların son aşaması olan inşaat aşamasına gelindi. Projemiz kapsamında şehrimize yaklaşık bin kişilik tiyatro, konser gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecek ve bunun yanı sıra yaklaşık 200 kişilik fuaye alanları, sergi salonu ve yaklaşık 100 bin kitaplık modern bir kütüphane, kapalı bir otopark ile ticarethanelerin bulunacağı Kültür Han projesi tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelmiştir” dedi.

“Yeni dönemde yeni hizmetler için çalışacağız”

Mimari yapısıyla da dikkat çekecek olan projenin şehrin kültürel ve sanat alanına katkı sağlayacağını da ifade eden Öztürk "Projede estetiği, misyonu ve fonksiyonları modern çağın imkanlarıyla harmanlayıp, insanımızın hizmetine sunmaya aracı olmak istiyoruz. Çocuklarımızın okul dışındaki zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi ve şehrin bizzat kendisinin bir okul ve öğretmen gibi şefkat ve merhametiyle içerisinde yaşayanlara imkanlarını sunması gerekir. Bunun için biz bu şehrin milletvekilleri olarak her alanda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin yeni döneminde, Giresun’da yeni bir döneme girmiş olacaktır. Yeni dönemde yeni hizmetler için çalışacağız” diye konuştu.