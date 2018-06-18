Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:56

Giresun’a Kültür Han müjdesi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun’da yapılması planlanan Kültür Han Projesi’nin müjdesini verdi.

Giresun’a Kültür Han müjdesi

18 Haziran 2018 13:56


Yapım aşamasına gelinen Kültür Han Projesiyle ilgili bilgi veren Milletvekili Öztürk “Giresun’a sadece yollar, tüneller, yapmıyoruz, şehirlerdeki kültürel faaliyetler için nitelikli mekanların arttırılmasında da çalışmalar yürütüyoruz. İl merkezlerimizde büyük, fonksiyonel bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Uzun zamandır yaptığımız çalışmaların son aşaması olan inşaat aşamasına gelindi. Projemiz kapsamında şehrimize yaklaşık bin kişilik tiyatro, konser gibi etkinlikleri gerçekleştirebilecek ve bunun yanı sıra yaklaşık 200 kişilik fuaye alanları, sergi salonu ve yaklaşık 100 bin kitaplık modern bir kütüphane, kapalı bir otopark ile ticarethanelerin bulunacağı Kültür Han projesi tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelmiştir” dedi.



“Yeni dönemde yeni hizmetler için çalışacağız”


Mimari yapısıyla da dikkat çekecek olan projenin şehrin kültürel ve sanat alanına katkı sağlayacağını da ifade eden Öztürk "Projede estetiği, misyonu ve fonksiyonları modern çağın imkanlarıyla harmanlayıp, insanımızın hizmetine sunmaya aracı olmak istiyoruz. Çocuklarımızın okul dışındaki zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi ve şehrin bizzat kendisinin bir okul ve öğretmen gibi şefkat ve merhametiyle içerisinde yaşayanlara imkanlarını sunması gerekir. Bunun için biz bu şehrin milletvekilleri olarak her alanda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin yeni döneminde, Giresun’da yeni bir döneme girmiş olacaktır. Yeni dönemde yeni hizmetler için çalışacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç