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02 Haziran 2018 14:23

Giresun’a şehidin acı haberi ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Giresun’un Eynesil ilçesinden Uzman Çavuş şehit oldu.

Giresun’a şehidin acı haberi ulaştı

02 Haziran 2018 14:23


Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda atılan havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. Şehidin babasına acı haberi İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen verdi. İlçede esnaf olan Baba Ahmet Ergin, iş yerinde ziyaretine gelerek acı haberi verenlere "Vatan sağ olsun" dedi.


Bekar ve üç kardeşten en büyük olan şehit Hakan Ergin’in yaklaşık 3 yıldır Uzman Çavuş olduğu ve Malatya’da görevliyken geçici görevle PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak için Kuzey Irak’ta bulunduğu öğrenildi.




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