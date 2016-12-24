Giresun’da 2016 böyle geçti

Giresun’da 2016 yılı nasıl geçti? Giresun’da 2016 yılında hangi önemli olaylar meydana geldi? İşte Giresun’da 2016 yılında meydana gelen önemli olaylar ve gelişmeler İHA haberleriyle şöyle;



“Fenerbahçe 35 yıl sonra Giresun’da”

2016 yılının ilk günlerinde Giresun’da spor alanında heyecan yaşandı 35 yıl önce bir Türkiye Kupası maçında Giresun’a gelen Fenerbahçe futbol takımı yine bir Türkiye Kupası müsabakası için Giresun’a geldi.

10 Ocak’ta Giresun Atatürk stadında oynanan müsabakadan konuk ekip Fenerbahçe Josef De Souza ve Fernandao’nun attığı goller ile 2-0 galip ayrıldı. Giresun için özel olan bu maçı Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’da şehre gelerek protokol tribününden takip etti.



“Kemençeyi konuşturan adam hayatını kaybetti”

’Kemençeyi konuşturan adam’ lakabıyla tanınan Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Gülpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 28 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu. İbrahim Gülpınar farklı kemençe çalma sitiliyle dikkatleri üzerine çekmiş ve ünlü komedyen Beyazıt Öztürk’ün programına ise konuk olmuştu.



“Katı Atık Düzenli Depo Bertaraf Tesisleri belirsizliğini korudu”

Yapımı yörede tepkilere neden olan ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve Çevre Belediyeler Birliği tarafından yapımı tamamlanan Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi sınırları içerisindeki ‘Katı Atık Düzenli Depo Bertaraf Tesisi’ Ordu Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla Çavuşlu Belde Belediyesi ekipleri tarafından 2 Şubat günü mühürlenerek kapatıldı. Kapatılmadan 2 gün sonra 4 Şubat’ta ise tesis yeniden açıldı.



“Donald Trump’un Giresunlu İş Adamına borcu Çıktı”

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan seçilen Donald Trump’ın Giresunlu Türk iş adamı Fahrettin Özdemir’e borcu çıkması kamuoyunda uzun süre konuşuldu.

“750 gönüllü köy korucusu göreve başladı”



Gönüllü köy korucuları göreve başladı

Karadeniz’de artan terör olaylarının ardından Giresun’da 750 gönüllü köy korucusu 19 Nisan tarihi itibariyle göreve başladı. Giresun Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, köy korucularının gerekli eğitimleri tamamlayarak il genelinde sorumlu oldukları bölgelerde göreve başladıkları ifade edildi.



“Nisan ayı Giresun için hüzün ayı aldıi”

Giresun’da ilk önce Mardin Nusaybin’den kötü haber geldi. 2 Nisan’da Şehit Uzman Çavuş Bekir Kelleci, ardından 12 Nisan’da Diyarbakır’ da ki bombalı saldırıda Şehit olan Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk ve 25 Nisan tarihinde yeniden Mardin Nusaybin’den gelen acı haberle Şehit Uzman Çavuş Süleyman Kul son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Bekir Kelleci’den 3 hafta sonra Şehit olan Süleyman Kul’un arkadaşının cenaze töreninde tabuta sarılmış halinde çekilen fotoğrafları ve görüntüleri Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu.

Öte yandan Şehit Uzmana Çavuş Süleyman Kul’un Yağlıdere ilçesinin kurulduğu tarihinden bu yana ilk şehidini verdiği ortaya çıkmıştı.



“Giresun Üniversitesi’nde Prof Dr. Cevdet Coşkun atandı”

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atamsıyla Prof. Dr. Aygün Attar’ın yerine 28 Nisan tarihinde Prof. Dr. Cevdet Coşkun getirildi. Giresun Üniversitesi’nde 10 Mart’ta yapılan rektörlük seçimlerinde Aygün Attar 260, Cevdet Coşkun ise 103 oy almıştı.



“Terör örgütü PKK Giresun’da saldırılar düzenledi”

Giresun’da 6 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü mensupları Çaldağ Jandarma karakoluna düzenledikleri saldırıda karakol komutanı Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan şehit oldu. Giresun’da 2016 yılında PKK terör örgütü Dereli ilçesinde polise düzenlenen saldırıda ise ilk önce açılan ateşle bir polis memuru yaralandı. Saldırının ardından bölgede başlatılan arama tarama faaliyetleri sırasında EYP’ye basan bir Özel Harekat polisi yaralanmıştı.



“Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı oldu”

AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 65. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı oldu.

TBMM 22, 23 ve 24’üncü dönemlerinde Giresun Milletvekili seçilen Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkan Vekilliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Canikli, 62. Hükümet döneminde ise Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.



“Giresun’da askeri helikopter düştü”

Giresun’da 5 Temmuz günü Alucra ilçesiyle Yağlıdere ilçesi sınırlarında bulunan Tohumluk köyü kırsalına S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

İçerisinde 1 tuğgeneral, 1 kurmay albay, 2 binbaşı ve onların 4 eşi ile 3 çocuk, 3 mürettebat bulunuyordu. Helikopterdeki 15 kişiden 7’si şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.



“Giresun’da vatandaşlar darbeye ’hayır’ demek için sokaklara döküldü”

15 Temmuz gecesi planlanan ve başarısız olan hain darbe girişimi gecesi binlerce Giresunlu hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara döküldü.



“Çamoluk Belediye Başkanı Tutuklandı”

15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından Giresun’un Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme, FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece 23 Ağustos tarihinde tutuklandı. Giresun’da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 337 kişi tutuklanırken 48 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.



“Giresun’da sağanak yağış sele dönüştü”

Giresun’da 21 Eylül tarihinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eynesil ilçesinde sel meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.



“4 PKK’lı Giresun’da yakalandı”

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyü kırsalında, PKK’ya ait bir adet sığınak ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.