Giresun’da “4. Karadeniz Üroloji Sempozyumu” düzenlendi

Karadeniz Üroloji Sempozyumu, Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyum, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ural Oğuz’un yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Kurumların geçmişleriyle ve sürdürdükleri gelenekleriyle büyüdüklerine vurgu yapan Oğuz, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinin de genç bir üniversite olmasına karşın bu yıl 11. yılını kutlayan ve aynı yıl içerisinde Giresun’da ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşayan bir kurum olduğunu belirtti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Soylu ise, “Giresun Üniversitesi olarak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tıp Fakültesinin eğitim-öğretime yaptığı katkılardan ve gerçekleştirilen akademik çalışmalarından dolayı GRÜ lokomotif fakültelerinden biri haline geldi. Üroloji Ana Bilim Dalı da Tıp Fakültesi içerisinde önemli bir yere sahip” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Giresun’dan ve Türkiye’nin birçok ilinden alanında uzman kişiler, BPH-Androloji, İnkontinans, ve Pediatrik Üroloji ana başlıkları altında hazırladıkları sunumları görüntüler eşliğinde gerçekleştirdi.