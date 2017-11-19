Giresun’da 56 HES projesi uygulanıyor

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’nun Giresun’daki Hidroelektrik Santralleri (HES) ile ilgili verdiği soru önergesine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tarafından verilen cevaba göre bu projelerden 37’sinin işletmede, 2’sinin inşaat halinde, 17’sinin ise proje, planlama aşamasında olduğu belirtildi.

Bakan Eroğlu, önergenin cevap metninde, HES’lerin hangi dereler üzerinde kurulu bulunduğunun panosuna da yer verdi. Buna göre 14 projeyle en fazla HES, Aksu Deresi üzerine kurulacak. Firmaların Taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulandığını ifade eden Bakan Eroğlu “Adı geçen tüm projelerde; içme ve kullanma suları, doğal hayatın devamı için gerekli olan sular ve tarım alanları ile diğer kadim su hakları dere yatağına bırakıldıktan sonra, arta kalan sulardan enerji üretilecektir. Hidroelektrik enerji üretimi projelerinde, mansap su hakları yapılan yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Bu nedenle Aksu Vadisinin tamamen susuz bırakılması söz konusu değildir” cevabını verdi.

Projelerin ilgili bakanlıklar tarafından onaylanarak inşaatlara başlandığın kaydeden Eroğlu, su kaynağı üzerinde titizlikle durulduğunu, çevresel etkilerin en aza indirilmesiyle inşaatlara başlandığını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bektaşoğlu’nun Yüce köyünde Samayıl Deresi üzerindeki HES’ lerle ilgili olarak firmanın EPDK’dan önlisans aldığını ve proje sahasında yapılan rutin denetimler sırasında; yer teslimi yapılmadan inşaat çalışmalarına başlandığının tespit edildiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

“Karaca Regülatörü ve HES projesinde, ilgili yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu projenin inşaat aşamasında çevresel etkilerin en aza indirilebilmesi için ÇED Raporunda belirtilen hususlar ve verilen taahhütler yerine yerine getirilerek hukuki olarak projeyi gerçekleştirmeye hak kazanmış olan yatırımcı şirketin proje başvurusunun iptal edilmesi yönündeki talebin, kazanılmış hak olması hasebiyle mer’i mevzuata ve hukuk ilkelerine aykırı durum teşkil edeceğinden, bu aşamada uygun bulunmamıştır” denildi.