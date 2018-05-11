Giresun’da 7 bin öğrenci mezun oldu

Giresun Atatürk Stadı’nda düzenlenen törende konuşan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, 7 bin öğrencinin mezun olduğunu kaydetti. Coşkun, 4 bin ön lisans, 2 bin 500 lisans ve 500 yüksek lisans olmak üzere toplam 7 bin öğrenci mezun ettiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin akademik başarı sıralamalarında da yukarıya doğru bir yükselişin olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu başarıları sebebiyle üniversitemizdeki öğretim elemanlarını kutluyor akademik olarak onları daha fazla destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuşmasında öğrencilere kendinizi geliştirin tavsiyesinde bulunan Coşkun, "Biz sizlerin, hem ülkemizin geleceğini hem de kendi geleceğinizi inşa etmek adına burada geçen yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirdiğinizi düşünüyoruz. Ancak unutmayın ki hayat mücadelesi daha yeni başlıyor. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Vaktinizi iyi değerlendirmeli, sürekli araştırmalı, sorgulamalı, yenilikleri takip etmeli, hedeflerinizden sapmadan kararlı bir şekilde yolunuza devam etmelisiniz” diye konuştu.

Mezuniyet törenine ise, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.