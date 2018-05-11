Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 18:55

Giresun’da 7 bin öğrenci mezun oldu

Giresun Üniversitesinde (GRÜ) 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni ailelerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Giresun’da 7 bin öğrenci mezun oldu

11 Mayıs 2018 18:55


Giresun Atatürk Stadı’nda düzenlenen törende konuşan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, 7 bin öğrencinin mezun olduğunu kaydetti. Coşkun, 4 bin ön lisans, 2 bin 500 lisans ve 500 yüksek lisans olmak üzere toplam 7 bin öğrenci mezun ettiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin akademik başarı sıralamalarında da yukarıya doğru bir yükselişin olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu başarıları sebebiyle üniversitemizdeki öğretim elemanlarını kutluyor akademik olarak onları daha fazla destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.


Konuşmasında öğrencilere kendinizi geliştirin tavsiyesinde bulunan Coşkun, "Biz sizlerin, hem ülkemizin geleceğini hem de kendi geleceğinizi inşa etmek adına burada geçen yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirdiğinizi düşünüyoruz. Ancak unutmayın ki hayat mücadelesi daha yeni başlıyor. Bundan sonraki hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Vaktinizi iyi değerlendirmeli, sürekli araştırmalı, sorgulamalı, yenilikleri takip etmeli, hedeflerinizden sapmadan kararlı bir şekilde yolunuza devam etmelisiniz” diye konuştu.


Mezuniyet törenine ise, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç