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23 Kasım 2017 15:14

Giresun’da ağaçta güvercin kurtarma operasyonu

Giresun’da dolandığı ipin ağaca takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Giresun’da ağaçta güvercin kurtarma operasyonu

23 Kasım 2017 15:14


Giresun Atatürk Meydanı’nda vatandaşlar tarafından atılan yemlerle beslenen güvercinlerden biri uçarken bacağına dolanan ipler nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Görenlerin haber vermesi sonucu sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, dalda saatlerce mahsur kalan güvercini kurtarmak için çaba harcadı. İtfaiye erleri itfaiye aracının üzerine çıkarak daldaki güvercini kurtardı. Güvercinin kurtarılması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür ettiler. İtfaiye ekipleri güvercini, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki veteriner hekime götürüp yarasını pansuman yaptıktan sonra salıverdi.




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