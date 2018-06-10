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10 Haziran 2018 12:13

Giresun’da AK kadınların seçim çalışması

AK Parti Giresun Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan seçim dolayısıyla seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Giresun’da AK kadınların seçim çalışması

10 Haziran 2018 12:13


Ramazan dolayısıyla evlere iftara gidildiğini ifade eden Başkan Aydın, “Ramazan dolayısıyla seçim çalışmalarımızı mahallelerimize, evlere giderek değerli vatandaşlarımızla orucumuzu açıyoruz. Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımız ile iç içe olmak bizleri son derece mutlu ediyor. İlimizde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız Allah’ın izniyle. Bizler inanıyoruz ki ilimizin değerli halkı yapılan çalışmaları göz ardı etmeyecektir. Onlar dün olduğu gibi bugünde bugün olduğu gibi güzel yarınlarda Yeni Türkiye’de bizlerin her daim yanında olacaktır. Ve Giresun’dan AK Parti’ye ve Dünya Liderimize, Genel başkanımıza en çok oyu çıkaracağız. Dur durak bilmeden, bu zorlu ve kutlu yolda devam diyoruz" ifadelerini kullandı.




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