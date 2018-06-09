Giresun’da AK Parti ailesi ‘vefa’ iftarında buluştu.

‘Vefa’ ismi verilen programda eski il başkanı olan Hasan Ali Tütüncü de unutulmadı.

15 Temmuz Spor Kompleksi futbol sahası içinde düzenlenen iftar sonrası İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu partililere hitaben bir konuşma yaptı. Şenlikoğlu konuşmasında, AK Parti’nin ilk kurulduğu yıllarda yaşanan heyecanın halan diriliğini koruyarak devam ettiğini kaydetti.

AK Parti’nin belki de bu kadar büyük bir aileye sahip olacağını hiç kimsenin hesap edemediğini belirten Şenlikoğlu, “Şimdi görüyoruz ki sadece merkezde arkadaşlarımız ile bir araya geldiğimiz zaman kocaman bir aile olmuşuz. Değerli kardeşlerim bu bir davadır, bu sadece bir parti değildir, bu uzun bir yürüyüştür. Bu uzun yürüyüşte birlikte, beraber, hep beraber omuz omuza yürürsek bir anlamı vardır. Liderimizin arkasına düşüp o liderin dünya görüşünü benimseyip onunla birlikte adımlarımızı sıklaştırıp yürürsek bu yürüyüşün bir anlamı var. Onun için burada görüyorum ki sandık başında arkadaşlarım var, sandık yönetiminden arkadaşlarım var, mahalle başkanlarımız, mahalle yönetimlerimiz var bu davaya gönül vermiş kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Değerli kardeşlerim tabi önemli bir tarafı daha var oda şu; biz bu yolda hep beraber yürürken aramızdan ayrılan kardeşlerimiz var. Başta yakın bir tarihte kaybetmiş olduğumuz il başkanımız Hasan Ali Tütüncü olmak üzere beraber çıktığımız bu yolda bugün aramızda yoklar. O kardeşlerimizde bu işe bir dava gözüyle bakıp bu davada hep birlikte bizimle beraber adımladılar. Bu güzel manevi ortamda onları da yad ediyorum” dedi.

“Birçok seçim yaşadık ama biz ilk seçime çıktığımız tarihi çok iyi hatırlıyoruz” diyen Şenlikoğlu, 4 Milletvekili vurgusu yaptı. Şenlikoğlu, “Buradan 4 tane milletvekilimiz sayın bakanımız başta olmak üzere Ankara’ya gönderdiğimiz zaman o an bizim için çok heyecanlıydı. Daha sonra birçok seçimler yaşadık ve Giresun’umuz bu seçimlerde hep en yüksek desteği verdi iktidarımıza. Önümüzde ciddi bir viraj daha var ve bu virajda hep birlikte omuz omuza, kol kola girerek inşallah birlikte atlatacağız. Bu kesiksin virajdan savrulmadan, devrilmeden birlikte yürüyerek geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenlikoğlu’nun ardından AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk ile Milletvekili adayları Kadir Aydın ve Serdar Demirkan selamla konuşması yaptılar.