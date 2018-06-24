Giresun’da AK Partililerin seçim coşkusu

Atatürk Meydanında toplanan AK Partili vatandaşlar davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Bazı partililer de araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı. AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun ve Türkiye’nin her bölgesinde bayram havası yaşandığı belirterek, "Bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Giresun halkına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir. Giresun’da hedefimiz 4-0 yapmaktı ancak oy oranımız yükselterek 3 milletvekili çıkarmayı başardık. Özellikle de Cumhurbaşkanımıza milletimizin yüzde 65 oranıyla destek vermesi sevindiricidir. Giresun olarak beklentimiz bu dönem İstanbul’dan milletvekili seçilen Bakanımız Nurettin Canikli’yi tekrar bakan olarak görmektir" dedi.