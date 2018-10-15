Giresun'da alkollü öğrenci servisi sürücüsü jandarmaya yakalandı

Giresun'da Jandarma ekipleri ‘okul sabahı' uygulamasında öğrenci servislerine yönelik yaptığı denetimlerde iki servis şoförünü ‘alkollü araç kullanmak ve alkollü öğrenci taşımak 'tan işlem yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan denetim neticesinde Giresun merkez ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servislere yönelik denetimler devam ediyor. Denetimler esnasında durdurulan iki sürücüye alkol metre üfletildi. Yapılan işlem sonrası sürücülerin 0,50 ve 0,76 promil alkollü oldukları tespit edildi. Alkollü araç kullanmak ve bu şekilde servis şoförlüğü yapmaktan sürücülere trafik mevzuatı kapsamında gerekli idari para cezası uygulanarak okul servisliğinden de men edildiler.