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05 Eylül 2018 14:23

Giresun’da ATV ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Giresun’da ATV ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

05 Eylül 2018 14:23


Kaza, ilçenin Orta Bahçeler mevkiinde kamyonet ile karşı yönden gelen ATV aracının çarpışması ile meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV sürücüsü 70 yaşındaki İbrahim Karataş, karşı yönden gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, eşi 68 yaşındaki Sevim Karataş ise ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Sevim Karataş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.




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