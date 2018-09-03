Tören Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Son iki yıldır açılış törenlerinin avukatlar, hakimler ve savcılar tarafından Giresun’da ortak düzenlenen törenle açıldığını belirten Baro Başkanı Soner Karademir, “Ne yazık ki, hala ülkemizin bazı illerinde Barolar ve Savcılar adli yıl açılışını birbirinden ayrı yapıyorlar. Oysa adli yıl açılışları sadece her yıl düzenlenmesi gereken rutin bir tören değil yargı mensuplarının hatta yasama ve yürütmenin hep birlikte bir arada olduğu birbirlerini anlayabilir karşılıklı fikir alış verişinin eleştirilerin yapabildiği, yargının tümüne ilişkin tespit ve değerlendirmelerin ifade edildiği adeta dikkatlerin adalete odaklandığı bir gündür” dedi.

Törene Giresun AK Parti Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın, Baro Başkanı Av. Soner Karademir, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Büyükavcı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve çok sayıda adli personel katıldı.