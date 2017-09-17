Giresun’da balık avına sıkı denetim

Denetimlere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri katılıyor. Koordineli olarak yapılan denetimlerle ilgili olarak l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen bilgide “1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bugüne kadar geçen sürede 58 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sırasında kurallara uygun hareket etmedikleri tespit edilen 4 kişiye idari para cezası verilmiş ve avlanan ürünler ile av araçlarına el konulmuştur. Devam eden avcılık sezonunda su ürünleri istihsalinin mevzuat esasları çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından su ürünleri denetim çalışmalarına aralıksız devam edilecektir“ denildi.