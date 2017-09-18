Giresun’da balıkçı tezgahları denetlendi

1 Eylül’de av yasağının kalkmasının ardından deniz ürünleri tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da balıkçı tezgahlarında yerini bulmaya başladı. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun talimatıyla gıda denetimlerine aralıksız devam eden Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri, balıkçıları denetimden geçirdi. Balık satış yerlerine yönelik denetim çalışmaları yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, tüketime sunulan gıdaların gıda mevzuatlarına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı hususlarında incelemelerde bulundu.

Her hangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerle vatandaşların, sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarının sağlanmasının amaçlandığını söylediler. Zabıta Ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde bulunan Su Ürünleri Kontrol görevlileri ise balıkçılara balıkların standart boylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.