Giresun’da basına seçim tedbirleri anlatıldı

Seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirten Sarıfakıoğulları, tedbirler konusunda gerekeni yaptıklarını söyledi. Seçimlerin huzur ortamında geçmesini sağlamak için her türlü önemlileri aldıklarını belirten Sarıfakıoğulları, “24 Haziranda ülkemiz hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerimin hem de 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini beraber yaşayacak. Bu seçimler vesilesiyle huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi namına biz kamu görevlileri olarak her türlü tedbirimiz aldık alıyoruz. Burada öncelikle anayasamıza, seçim kanunumuza ve yüksek seçim kurulu kararları doğrultusunda seçimin huzur içinde gerçekleştirilmesi adına hepimizin görevleri var. Bu görevleri tüm kamu, kurum ve kuruluşları adına aksatmadan harfiyen uygulayacağız ve inşallah huzur içerisinde bir seçim dönemini hep beraber yaşayacağız” dedi.

Vatandaşın özgür iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması için çabaladıklarını kaydeden Sarıfakıoğulları şunları kaydetti;

“Burada vatandaşımızın özgür idaresinin sağlıklı bir biçimde sandığa yansıması, bu konuda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tedbirlerimiz söz konusu. Bu seçim öncesi tedbirlerimizi 14 Haziran’a kadar olan dönemde tedbirler, 14-24 Haziran arasında ki dönem alınması gereken tedbirler diye ikiye ayırdık. Seçim günü alacağımız tedbirler ve seçim sonrası olan tedbirler.”

Seçimlerde basına da önemli görev düştüğünü vurgulayan Sarıfakıoğulları, “İnşallah her hangi bir aksamaya neden olmadan seçimleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesi adına basınımıza düşen fonksiyonlarda var. Burada seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası akabinde provokatif bir takım hareketlere karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Vatandaşlarımızı galeyana getirecek, her türlü art niyetli girişimlere karşı hepimizin sağduyulu olması gerekiyor. Bizim bu konuda basınımızın en üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın konuşmasının ardından seçim güvenliği sunumunu Güvenlik Şube Müdürü Dursun Fatih Denizkuşu gerçekleştirdi.