Giresun’da bio yakıt ve pelet üretimi başladı

Her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütüldükten sonra kurutularak yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklardan oluşan bio yakıt peletin verimi yüksek, fiyatının ise düşük olduğu ifade edildi. Çevreci bir yakıt olduğu kaydedilen bio yakıt peletin ağaç atıklarından üretilmesi sebebi ile yenilenebilir bir enerji kaynağı ve kömür gibi zehirleme tehlikesinin olmadığı ileri sürüldü. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Ayvaz “Saatte 6 ton üretme kapasitesine sahip tesisimizde makine ekipmanları ve preside kendimiz üretiyoruz. Hali hazırda yıllık 25 bin ton üretim kapasitemiz var ve kapasitemizi orta vadede 60 bin tona çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Avrupa, ABD ve Rusya’dan sonra Türkiye’de

Avrupa, ABD ve Rusya’da yaklaşık kırk yıldır kullanılan peletin kayda değer AR-GE yatırımları ile küreselde geliştirilen yakıt türü olduğu bilgisini veren Atakan Ayvaz, ürünün Türkiye’de 2010 yılı itibari ile üretilmeye başlandığını ve bu nedenle yeni bir ürün olduğuna vurgu yaptı.

Firma olarak ihracat pazarına açılmak istediklerini dile getiren Ayvaz “Türkiye bu sektörde Almanya ve İtalya’dan geride değil, geride oluğumuz noktalar çelik kalitesi süresi ve kullanımı. Hammaddenin yerli olması sebebi ile maliyet oldukça düşük 3 milyon liralık AR-GE yatırımı yaptık ve pelet üretimi yapan tesisimiz kurduk deneme üretimine başladık. Tesisimizde 16 adet patent ve faydalı model bulunmaktadır. Saatte 6 ton üretim kapasitesine sahip tesisimizde makine ekipmanları ve pres dahil her şey kendi imalatımız.Hali hazırda yıllık 25 bin ton üretim kapasitemiz var bu kapasitemiz orta vade de 60 bin tona çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Üçte bir fiyatına fabrika kuruluyor

Aynı tesiste anahtar teslimi fabrikada satacakları bilgisini veren Ayvaz “Saatte 3 ton üretim yapabilen bir tesis 10 milyon lira yatırım bedeli ile kurulurken biz anahtar teslim 3 milyon liraya kurulum yapıyoruz. Aynı zamanda sattığımız fabrikada kalifiye elemanımız personeli eğiterek üretime hazırlayacak Avrupa’dan alınan makine ekipmanlarının amortismanları pahalı ve servis ağı yok biz kendini bir yılda amorti eden fabrika satıyoruz” şeklinde konuştu.

Pelet çevrey duyarlı ve tamamen yerli

Yakıt tasarrufu ile öne çıkan peletin odun artığından elde edilmesi nedeniyle çevreye duyarlı ve yerli olduğunun altını çizen Ayvaz “Yenilenebilir çevreci bio yakıt olan peletin yanma verimliliği yaklaşık yüzde 97 oranında. Kömürün yanma kalorisi pelete göre daha yüksek ancak yüzde 35’i gaz veya katı artık olarak atıldığı için pelet daha avantajlı bir yakıt türü. Fiyat olarak da yüzde 30 avantaj sağlayan pelet, odun ve benzeri ürünlerden elde edildiği için çevreci özelliği ile de öne çıkıyor” ifadelerini kullandı

Fındık kabuklarıyla sektöre başladı

Fındığın anavatanı Giresun’da dere kenarlarına dökülen fındık kabuklarını toplayan girişimci Ayvaz “Bu kabukları fırınlara yakıt olarak satmaya başladık. 2008 yılında kabukmatik adında yanma ünitesi üreterek sektöre girdik. Yüzme havuzlarının ısınma alt yapısını değiştirdik. Söz konusu ünite ile işletmelerin yıllık 600 bin liralık fuel oil maliyetini 80 bin liraya düşürererk bu yöndeki AR-GE çalışmaları için 3 milyon lira yatırım yaptık. Böylelikle küresel piyasalarda yenilenebilir enerji kaynakları içinde tercih edilen bio yakıt pelet üretimine başladık” ifadelerini kullandı.

Firmanın tesisinde incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise Atakan Ayvaz gibi AR-GE çalışmaları yaparak girişimci olan her yatırımcıya destek verilmesi gerektiğini ifade ederek bölgenin bir milletvekili olarak her daim yanında olacağı ve bürokratik ve siyasi konularda önünün açılması için destek vereceğini söyledi.