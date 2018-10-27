Giresun'da bir kişi denize düşerek kayboldu

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler denizde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesi sahilinde arkadaşları ile beraber kayalıklarda denizi izleyen Sefa Çelik isimli genç, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Çelik'in arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz kenarından bir süre arama yapıldıktan sonra olay AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verildi. İlçe sahiline gelen balık adamlar ve sahil güvenlik timleri Sefa Çelik'i aramaya başladı. Çelik'in ailesi de sahilde arama çalışmalarını takip ediyor.