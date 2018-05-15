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15 Mayıs 2018 15:41

Giresun’da bulunan 2 yaralı karaca tedavilerinin ardından doğal yaşama bırakıldı

Giresun’un Dereli ilçesi Güdüllü köyü ve merkez ilçeye bağlı Barça köyünde bulunan 2 yaralı karaca tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Giresun’da bulunan 2 yaralı karaca tedavilerinin ardından doğal yaşama bırakıldı

15 Mayıs 2018 15:41


Dereli ilçesi Güdül köyünde dikenli tele takılarak arka kalça kısmında deri yırtılması olan ve köy muhtarı tarafından Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca Giresun Hayvanat Bahçesinde tedavi edilerek tabiata yerleştirildi. Aynı gün Giresun merkez ilçeye bağlı Barça köyünde yaralı şekilde vatandaşlar tarafından bulunan ve Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen bir başka karaca ise Giresun Hayvanat Bahçesinde tedavi edilerek doğal yaşama bırakıldı.




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