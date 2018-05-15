Dereli ilçesi Güdül köyünde dikenli tele takılarak arka kalça kısmında deri yırtılması olan ve köy muhtarı tarafından Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca Giresun Hayvanat Bahçesinde tedavi edilerek tabiata yerleştirildi. Aynı gün Giresun merkez ilçeye bağlı Barça köyünde yaralı şekilde vatandaşlar tarafından bulunan ve Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen bir başka karaca ise Giresun Hayvanat Bahçesinde tedavi edilerek doğal yaşama bırakıldı.