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09 Temmuz 2018 17:24

Giresun’da çatışmanın yaşandığı bölge çember altına alındı

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında sabah saatlerinde güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmanın ardından bölge çember altına alınırken çevre illerden çok sayıda takviye yapıldı.

Giresun’da çatışmanın yaşandığı bölge çember altına alındı

09 Temmuz 2018 17:24


Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde saat 05.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı timler düzenlenen operasyon sırasında, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışmaya girdi. Güvenlik güçleri tarafından anında karşılık verilen çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, açılan ilk ateş esnasında yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.


Çatışmanın ardından bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar genişletilirken, teröristlerin bulunduğu bölge tamamen çember altına alındı. Çatışma sonrası çevredeki bütün yaylalarda askerler konuşlandırılırken, Tunceli’den takviye birliklerin Giresun’a geldiği öğrenildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlar İz tarama köpekleri ve İHA’ların desteğiyle devam ediyor.




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