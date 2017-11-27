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27 Kasım 2017 15:10

Giresun’da çember daralıyor

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışma sonrası kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Giresun’da çember daralıyor

27 Kasım 2017 15:10


Son olarak üst düzey komutanlarda bölgeyi askeri helikopter ile havadan inceledi.


Dün Yağlıdere ilçesinde 1. Amatör Küme’de mücadele eden Yağlıderespor ve Doğankentsporlu futbolcular maç öncesi hazırlık yaptığı sırada ilçe stadına inen helikoptere binen rütbeli komutanlar bölgeyi havadan inceledi.


Geçtiğimiz gün yaşanan sıcak temasın ardından çantalarını ve silahını bırakarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Kış yapılanmasına geçmeden askerin düzenlediği operasyonla bölgede ağır darbe alan teröristlerin Karadeniz’den çıkmak için Kandil’den izin istediği fakat bu isteklerin Kandil tarafında reddedildiği erzaklarını bırakarak kaçan teröristlerin hedefinde boş kalan yayla evlerin olduğu öğrenildi.




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