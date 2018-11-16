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Giresun'da denizde erkek cesedi bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde liman içerisinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde liman içerisinde denizde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kumyalı Mahallesi liman mevkiinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, cesedin Yağlıdere'nin Yeşilpınar köyü nüfusuna kayıtlı Erol Karatepe (38) ‘ye ait olduğu belirledi. 2 gün önce kaybolan Karatepe ‘nin cenazesi Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından Karatepe'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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