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21 Haziran 2018 21:31

Giresun’da denizde kadın cesedi bulundu

Giresun’un sahilinde bir kadın cesedi bulundu.

Giresun’da denizde kadın cesedi bulundu

21 Haziran 2018 21:31


Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez Erikliman Mahallesi sahilinde cesedi gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkartmasının ardından ilk inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ceset detaylı otopsi yapılmak üzere Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin 20 yaşında Giresun doğumlu G.K. olduğu tespit edildi. Polis cesedin bulunduğu alanda inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.




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