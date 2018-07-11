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11 Temmuz 2018 15:36

Giresun’da denizde kaybolan 3 çocuktan 2’si öldü, birinin durumu ise ağır

Giresun’un Piraziz ilçesinde serinlemek için denize giren ve suda kaybolan 3 çocuk, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı.

Giresun’da denizde kaybolan 3 çocuktan 2’si öldü, birinin durumu ise ağır

11 Temmuz 2018 15:36

Çocuklardan 2’si hayatını kaybederken, diğerinin de durumunun ağır


olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesinde serinlemek için denize giren 3 çocuk suda gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar çocukları kurtarmak için harekete geçti. Çocuklardan biri vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer iki çocuğun arama kurtarma ekipleri tarafında denizden cansız bedenleri çıkartıldı. Olayı haber alan çocukların aileleri sahil kenarına gelerek arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Sinir krizi geçiren çocuklardan birinin babasına ise sağlık ekipleri müdahale etti.




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