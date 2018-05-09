Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sultaniye Köyü’nde seyir halindeki Hasan Yılmaz yönetimindeki 34 RFA 84 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye yuvarlandı. Dere yatağında ters yatan araçta sıkışan Yılmaz’ı Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Vücudunda kırıklar olan Yılmaz, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(RY-ÖS-Y)

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