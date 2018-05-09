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09 Mayıs 2018 15:06

Giresun’da dereye yuvarlanan araçta sıkışan yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkartılabildi

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Giresun’da dereye yuvarlanan araçta sıkışan yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkartılabildi

09 Mayıs 2018 15:06


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sultaniye Köyü’nde seyir halindeki Hasan Yılmaz yönetimindeki 34 RFA 84 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye yuvarlandı. Dere yatağında ters yatan araçta sıkışan Yılmaz’ı Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Vücudunda kırıklar olan Yılmaz, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


(RY-ÖS-Y)


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