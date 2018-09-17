Giresun'da ders zili çaldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ile Giresun'da 76 bin öğrenci ders başı yaptı.

Giresun Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çocukların artık betonlar arasında kaldığını kaydederek ailelere tavsiyelerde bulundu. Öztürk, "Çocuklarımız mutlaka en azından hafta sonları doğa ile iç içe olsun, enerjilerini atsınlar” dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise Giresun'da 76 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydederek, “76 bin 57 yavrumuzla yeni bir ders yılına yelken açtık. İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğretmelerimizle, öğrencilerimizle ve mutlaka velilerimizle kenetlenerek adeta hem kalite anlamında çıtayı bir üst noktaya taşıyacağız hem de okullarımızın fiziki yapılarının geliştirilmesi anlamına daha üst noktalara hep beraber inşallah çıkacağız. 2001 yılında 84 öğrencinin aynı derslikte eğitim gördüğü binaları maalesef paylaşıyorduk. Fakat son 16 yılda hükümetlerimizin yapmış olduğu çalışmalarla ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısını 20'li rakamlara düşürdük bu Giresun ilimiz içinse 17'dir” şeklinde konuştu.