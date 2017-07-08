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08 Temmuz 2017 17:19

Giresun’da doğaya 25 bin kınalı keklik salındı

Vali Harun Sarıfakıoğulları Şebinkarahisar İlçesinde doğaya kınalı keklik saldı.

Giresun’da doğaya 25 bin kınalı keklik salındı

08 Temmuz 2017 17:19


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Malatya Şube Müdürlüğü Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilerek DKMP Şebinkarahisar Şefliğine getirilen 25 bin adet kınalı keklik, Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın da katılımı ile Şebinkarahisar’ın Tamzara mahallesinde kınalı keliğin 2 bin adeti doğaya salındı.


Doğaya salınan kekliklerle beraber daha fazla avlak sahasında daha fazla av ürünleri olacağını belirten Vali Sarıfakıoğulları yaptığı açıklamada, "Dolayısıyla türlerin korunması anlamında da büyük destek ve katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple arkadaşlarımız bugün 2 bin tane kekliği doğaya salıyorlar. Biz de bu kapsamda onların yanında olmak istedik. Ayrıca gelişimizin henüz ilk haftası bugün olmak üzere arkadaşlarımla beraber hem Şebinkarahisar hem turizm potansiyeli içeren noktaları da hep beraber görelim istedik. Bu kekliği de bugün şuan doğal hayata salıyorum" dedi.




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