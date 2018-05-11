Giresun’da engelleri gençlerin askerlik heyecanı

Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası’na aileleriyle gelen 34 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitimlerinin ardından tören alanında komutaları ile beraber içtimada bekledi. Aileleri ve protokol üyelerinin alana gelmesi ile engelli askerler Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin ettiler. Bu anlarda ise aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Engelli askerin yemin törenine katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının, temsili askerlik vazifesini engellilere yaptırmak suretiyle devlet vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine dikkat çekti.

Temsili askerlik ile engellilerin heyecanını gün yüzüne çıktığını kaydeden Sarıfakıoğulları, “Toplumumuzun yüzde 13,4’ü atipik engellilik haliyle karşı karşıya, onun için nüfusumuzun 3’te 1’inin evinde, en yakınında bir engelli var. Bu demek ki hepimiz bir engelli adayıyız, hepimiz bir engelli yakınıyız” dedi.

Engelli askerlerin heyecanının Türk milleti için önemli olduğunu belirten İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın ise, “Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yemin eden engelli askerler geçiş töreni ile ailelerini ve protokol üyelerini selamladı.