Giresun'da ev yangını

Giresun'un Görele ilçesinde bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soğukpınar köyünde Mustafa Doğru'ya ait evde, ev sahibinin bahçede bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlere komşular müdahale ederken Görele Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ulaşım sorunu nedeniyle yangın yerine ulaşamadı. Komşuların müdahalesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.