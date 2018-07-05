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05 Temmuz 2018 14:53

Giresun’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi.

Giresun’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

05 Temmuz 2018 14:53

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan üç aylık çalışma neticesinde, ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer Temini Ve Fuhuş Yapılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından, İl Merkezinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardındandın, ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık Yer Temini Ve Fuhuş Yapılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen M.T.T, R.T, B.K, M.K ve I.N isimli şüpheliler yerleşim yerini terk etmemek, haftanın 3 günü imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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