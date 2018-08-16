Giresun’da geleneksel yöntemle bıçak yapan son usta

Giresun merkeze bağlı Ülper köyünde Hakkı Şahin geleneksel yöntemle bıçak yapımını sürdüren son ustalardan. Her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi bu yıl da siparişlere yetiştiremediğini kaydeden Şahin ’’Satışlarımız geçen yıla göre daha iyi. Bıçak talebinde artış var. Stoklarımızda bulunan ürünlerin yanı sıra siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyim. Özellikle yaptığımız kesim bıçağı, et doğrama, deri yüzme, kemik sıyırma ve masattan oluşan kurban seti büyük ilgi görmekte. Bıçağımızın en büyük özelliği keskinliğini uzun süre korumasıdır” dedi.

Bıçağın Giresun’da ispatlanmış kalitesinden dolayı tercih edildiğini belirten Şahin “Bizim en büyük özelliğimiz bıçağı ilkel yöntemler ile yapmamızdır. Fabrikasyon bıçaklara göre Ülper bıçaklarının suyu daha kıvamında verilebilmektedir. Bıçağı ilkel yöntemlerle yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Ülper bıçakları özelliğini ancak bu şekilde sürdürebilir. Yoksa diğer fabrikasyon bıçaklarından hiçbir farkımız kalmayacaktır. Fabrikasyon bıçaklar 5 dakikada üretilebilinirken, biz bir bıçağı bir buçuk-iki saatte yani günde 3 ya da 4 bıçak ancak üretebilmekteyiz. Bu nedenle de Kurban Bayramı artan taleplere cevap verememekteyiz” şeklinde konuştu.

İlkel yöntemler ile bıçak üretiminin son temsilcisi olduğunu da kaydeden Şahin “ Ben yaklaşık 1980’li yıllardan beri bu mesleği sürdürüyorum. Bir zamanlar bu köyde bu mesleği yapan bir çok kişi vardı bu gün ise sadece ben kaldım. Bıçak üretilirken dövülmüş çelik önce kalıbımızda kesiliyor. Daha sonra körükte ısıtılarak dövülmeye ve şekil verilmeye devam ediyor. Tamamen körükte ısıtılarak şekil verilen ve su kıvamı ayarlanan bıçaklarımız yine el çalışmasıyla yüzey parlatması yapılıyor. Bıçak saplarımız ise yine el işçiliği ile yapılmaktadır. Hatta müşterin isteğine göre boynuzdan veya ağaçtan çeşitli desenlerle süslenebilmektedir” diye konuştu.