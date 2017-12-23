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23 Aralık 2017 14:40

Giresun’da “Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi

“Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Giresun Finali” Espiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Giresun’da “Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi

23 Aralık 2017 14:40


Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.


Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan yarışmada jüri başkanı Espiye İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ve üyelerin değerlendirmesi sonucunda.Espiye AİH Lisesi öğrencisi Cemali Gülyol il birincisi, Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz AİH Lisesi öğrencisi Ahmet Çoban ikinci ve Keşap Şehit İsmail Kefal AİH Lisesi öğrencisi Eyyüp Yiğit üçüncü oldu.


Geçtiğimiz yılda Giresun’da yapılan Yarışmada birinci olan Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cemali Gülyol, Samsun’da düzenlenecek “Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” Bölge finalinde Giresun’u temsil edecek.


Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Turan, yarışma sonrası yaptı konuşmada, “Biz de kaybedenin olmadığı bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve Okulumuzun il birincisi olmasında emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, bölge finalinde ilimizi temsil edecek olan Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Cemali Gülyol ’a başarılar diliyoruz” dedi.




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