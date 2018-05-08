Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Ali Akbulut yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı özel otomobil, önünde gitmekte olan Hasan T. yönetimindeki 61 K 5781 plakalı kum kamyonuna arakadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) ağır yaralandı. Yozgat ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü Ali Akbulut’un Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda bir süredir uzman çavuş olarak görev yaptığı ve evli 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.