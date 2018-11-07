Giresun'da havadan denetimde 206 sürücüye 33 bin lira cezai işlem uygulandı

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve kavşaklarda araç sürücüleri sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etmek hususunda yapılan trafik denetimlerinde 33 bin 677 lira idari para cezai işlemi uygulandı.

100 günlük eylem planı çerçevesinde uygulamanın Giresun'da 2-30 Kasım tarihleri arasında da belirlenen yerlerde yapılacağı öğrenildi.