Giresun'da heyelan sonrası kapanan yolda temizleme çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan karayolunda temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bulancak-Kovanlık yolunun 25. kilometresinde bulunan bir taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu ilçe ile Kovanlık beldesini bağlayan yol trafiğe kapanmış, heyelanda bir iş makinesi de kaya parçaları ve toprağın altında kalmıştı. Heyelan nedeniyle kapanan yolda temizleme çalışmaları devam ederken, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Büyük bir gürültü duyduklarını belirten işletme çalışanı Yunus Yağcı, “Sabah işe giderken bir gürültü oldu baktık ki burası aşağı inmiş. Birkaç gündür yağmur yağdığı için meydana geldi. Çok şükür can kaybı yok. Jandarma ve itfaiyeye haber verdik. Yolu trafiğe açmak için şu anda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada ise, yolun trafiğe açıldığı belirtilirken, “Heyelan nedeniyle kapanan Bulancak-Kovanlık yolu trafiğe açılmış olup askıda bulunan kayaların temizliği için trafik servis yolundan verilmektedir” denildi.