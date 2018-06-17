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17 Haziran 2018 22:35

Giresun’da iki ayrı trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Giresun’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 de yaralandı.

Giresun’da iki ayrı trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

17 Haziran 2018 22:35


Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Keşap ilçesi Dokuztepe Köyü Kesebelen mevkiinde Gülüzar Yılmaz yönetiminde ki 28 AV 843 plakalı araç, Dokuztepe köyünden Kayabaşı köyü istikametine giderken keskin virajı dönemeyerek uçuruma yuvarlandı. Kaza geçiren araçta sürücü Gülizar Yılmaz, İsmail Yılmaz, Saliha Yılmaz ve Resul Başdaş yaralı olarak kurtarıldı. Araçta bulunan Çiğdem Başdaş ve Efe Başdaş ise kaza yerinde hayatını kaybetti.


Öte yandan kaza geçiren ailenin Ramazan Bayramı ziyareti için bir akrabalarına gittikleri sırada meydana geldiği öğrenildi. Yaralılar tedavileri için Giresun İl Merkezinde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


İkinci kaza, Bulancak ilçesinde meydana geldi. Karadeniz sahil yolu Giresun, Bulancak istikametine seyreden sürücü Fatih H.’nin idaresinde bulunan 52 FU 559 plakalı araç, yaya olarak ilerleyen Emine Sıbıç’a çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Sıbıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden Emine Sıbıç’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç’ın annesi olduğu öğrenildi.




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