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27 Temmuz 2018 11:46

Giresun’da İmar Barışı toplantısı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İmar Barışı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşmayla ile ilgili suistimallerin yaşanmaması uyarısında bulundu.

Giresun’da İmar Barışı toplantısı

27 Temmuz 2018 11:46


Giresun Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Vali Yardımcıları Recep Uzal, Metin Maytalman, İl Jandarma Komutanı J.Alb. B.Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Toplantıda; ülkemizdeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapılarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için imar barışının sağlanmasının amacıyla 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16 ncı maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hükümlerin yaylalarda uygulanmasına yönelik yaşanacak tereddütlerin giderilmesi ve yapılacak işlemlerle ilgili konular ele alındı.



Başvurularda son tarih 31 Ekim 2018


Yetkililer tarafından toplantıda Vali Sarıfakıoğulları’na söz konusu düzenlemenin kapsamına 3194 sayılı kanunun geçici 16’ncı maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapıların girdiği, bu kapsama giren yapıların kayıt altına alınması için anılan kanunda 31 Ekim 2018 tarihine kadar gerekli başvurunun yapılmasının öngörüldüğü bilgisi verildi.



Vali, suiistimallere karşı yasal işlem talimatı verdi


Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve eskiden beri yayla olarak kullanılan alanların korunmasının yasal mevzuat gereği olduğuna dikkat çeken Vali Sarıfakıoğulları," İçişleri Bakanlığı tarafından 7143 sayılı kanunla belirlenen 31 Aralık 2017 tarihinin dikkate alınarak, kapsama giren alanlarda bu tarihten sonra kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi yönünde kesin talimat bulunuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2017 tarihi göz önünde bulundurularak yaylalarda mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınması, ilgili kurumlarca takibinin titizlikle yapılması ve aksine davrananlar hakkında tereddüt edilmeksizin yasal işlem yapılacak " dedi.


Toplantıda belediye başkanları tarafından uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar ve tereddütler dile getirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından imar barışının amacı ve yapı kayıt belgesinin sağladığı haklar konusunda toplantıya katılanlara bilgi sunumu yapıldı.




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