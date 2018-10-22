Giresun'da ineklere işkence gibi uygulama ile ilgili inceleme başlatıldı

Giresun'da büyükbaş hayvanların boyunları ile ön ayaklarının iple bağlanarak yürütüldüğü görüntülerinin sosyal medya da paylaşılmasın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

İncelemenin ardından çekilen görüntülerin Bulancak ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde çekildiği belirlendi. Bölgeye gönderilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü çalışmalar neticesinde konuya ilişkin açıklama yapılacağı öğrenildi.

Bir vatandaşın aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlenmiş, izleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye çalıştığı görülmüştü. Konunun basında yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı.