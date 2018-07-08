Türkiye ve dünyada bir ilk olacak olan, Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen "Islık Dili Günleri" etkinlikleri programı 10 Temmuz tarihinde Görele Cumhuriyet Meydan’ında start alacak. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek yaptığı açıklamada, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Islık Dili’nin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her sene ‘Islık Dili Günleri’ etkinlikleri programı düzenleyeceklerini söyledi. Köçek, “Türkiye’de ve dünyada bir ilkini gerçekleştireceğimiz ve bu sene birincisini düzenleyeceğimiz ‘Islık Dili Günleri’ etkinlikleri programını doğduğumuz yer olan, aynı zamanda benim doğum günüm olan 10 Temmuz 2018 tarihinde Görele ilçemizde başlatacağız. 19-20 Temmuz’da Giresun Atatürk Meydanı’nda, 13 Temmuz İstanbul-Üsküdar Meydan’ında, 14 Temmuz İstanbul Beykoz Meydan’ında ve Türkiye’mizin her yerinde ‘Islık Dili Günleri’ etkinlikleri programı organize edeceğiz” dedi.