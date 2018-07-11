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11 Temmuz 2018 10:31

Giresun’da kayalıklardan denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde deniz kenarındaki dolgu kayalıklardan denize düşen 79 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Giresun’da kayalıklardan denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

11 Temmuz 2018 10:31


Edinilen bilgilere göre, deniz kenarında kayalıklarda yürüyen 3 çocuk babası Mehmet Balık (79), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Deniz kenarında balık tutan vatandaşlar, suyun içinde bir kişinin çırpındığını görünce durumu polise bildirdi. Herkesin gözleri önünde bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan Mehmet Balık için olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile polis sevk edildi. Denizden çıkarılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan Balık’ın cenazesi, daha sonra Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.




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